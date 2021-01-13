Владимирец собирался отдохнуть в августе прошлого года в санатории в Крыму и заранее, еще в декабре 2019 года, оплатил путевки на двоих, отдав за это более 270 тысяч рублей. Но пандемия и введенный из-за нее режим самоизоляции для жителей пожилого возраста нарушили планы: владимирцу на момент заключения договора уже было 65 лет, его спутнице тоже. Он попросил вернуть деньги из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, ему обещали перевести их в течение десяти дней, но потом несколько месяцев не возвращали. И горожанин обратился в суд. С учетом того, что потраченные на путевку деньги ему вернули с задержкой на четыре с половиной месяца, суд встал на его сторону. Суд взыскал с санатория проценты за пользование денежными средствами в сумме 4628 рублей, компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в сумме 3000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 139 474 рублей, а всего - 147 104 рублей. Эти деньги владимирец получил дополнительно к вернувшимся за оплату путевки. Решение вступило в законную силу.