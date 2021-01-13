Днем 11 января сотрудники МЧС выехали на тушение пожара, который произошел в дачном доме в селе Фомиха Камешковского района. На месте работали 11 человек и четыре автоцистерны. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.Позже выяснилось, что летом прошлого года дачный дом выкупили московские актеры. Они организовали сельский театр драмы и комедии и даже успели в октябре представить первую постановку для местных жителей. Весной труппа планирует строить новый театр.В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что пожар регистрировался именно в доме с пристройкой. Официально театр не считался общественным местом.