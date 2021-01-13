Центр спортивной борьбы в Петушках, на возведение которого потратят более 92 миллионов, появится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Динамо». В центре оборудуют зал с тремя борцовскими коврами и трибунами на 480 мест, тренажерный зал, кафе и гостиничный комплекс, рассчитанный на семьдесят постояльцев. Планируется, что в новом спортцентре комфортно будет и людям с особыми потребностями. Как отмечают в департаменте физической культуры и спорта Владимирской области, с учетом уже имеющейся инфраструктурой спортивно-оздоровительного комплекса «Динамо» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» новый центр позволит проводить в Петушках полноценные тренировки и соревнования по всем видам единоборств – от греко-римской, вольной и женской борьбы, борьбы на поясах и самбо до дзюдо, грепплинга и тхэквондо.