Хотя в последние дни во Владимире стоит мороз, который редко сопровождается снегопадами, но в ночь на 13 января на городские улицы нападало вполне прилично.13 января муниципальный \\"Центр управления городскими дорогами\\" с раннего утра приступил к уборке города от снега. На улицы Владимира вышли 52 единицы техники и 78 дворников. В первую очередь рабочие ЦУГД рассыпали песко-соляную смесь. Сейчас машины счищают снег с дорог, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Трактора расчищают тротуары и обрабатывают их противогололедными материалами. На дворниках уборка остановок общественного транспорта, лестниц, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам.По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.