На прошедшем 13 января брифинге, посвященном коронавирусу, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора Марина Колтунова сообщила, что нового, британского, штамма коронавируса в регионе пока нет.- С 21 декабря по сегодняшний день никто из жителей Владимирской области в Англию никто не ездил и никто оттуда не возвращался. Поэтому пока в регионе британского штамма нет. Он зарегистрирован только у одного человека в России, - подчеркнула Марина Колтунова.Британский штамм коронавируса не отличается тяжелым течением болезни, однако он намного заразнее. Один человек, заболевший им, может заразить коронавирусом сразу несколько человек.