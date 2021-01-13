Как рассказали в УФСИН России по Владимирской области, в 2020 году осужденным, отбывающим срок в исправительных учреждения региона, был предоставлен 21 выезд за пределы исправительных колоний. Из них шесть осужденные получили в связи с ежегодным оплачиваемым отпуском, двенадцать - для решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения, а три в связи с личными обстоятельствами. В колонии-поселении в поселке Чудиново предоставили право проживать на арендованной жилой площади с семьей на территории муниципального образования, в которой расположено колония-поселение. Право на отпуск предоставляют тем, кто добросовестно трудится и соблюдает все нормы. Один из заключенных, осужденный на два с половиной года строгого режима, в колонии в Вязниках был трудоустроен токарем в цех металлообработки. Серьезное отношение к работе. Участие в самодеятельности и отсутствие нарушений позволили ему отправиться в отпуск в Кольчугино, встретиться с родителями, женой и маленькой дочкой.