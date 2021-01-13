В сентябре 2020 года инспекторы Россельхознадзора организовали проверку в отношении администрации Каринского сельского поселения Александровского района. Выяснилось, что администрация является собственником пяти земельных участков сельхозназначения общей площадью 904 га. На землях должны были содержать скот или выращивать культуры, как минимум - просто ухаживать за участками. Но они заросли сорняками и деревьями.Полномочия по владению землей возложены на главу администрации. Сотрудники Россельхознадзора признали его виновным и назначили штраф - 25 тысяч рублей. Он уже оплачен.