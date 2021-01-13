Чемпионат России пройдет без известного биатлониста, владимирца Алексея Слепова. РУСАДА дисквалифицировало его на два года. Все из-за того, что за год у него накопилось 3 предупреждения. Три раза Слепова не было на месте, когда он должен был сдать пробы.Сейчас спортсмен ждет суда. Срок дисквалификации начнется с 30 сентября.Сейчас Алексей Слепов ищет работу и проводит онлайн-тренировки со спортсменами. В недавнем интервью нашему изданию, спортсмен признавался, что у него еще есть силы на то, чтобы продолжить карьеру.- Вообще я чувствую в себе силы продолжить свою спортивную карьеру и доказываю это на контрольных тренировках сборной России, - говорит Алексей. - Здоровье есть, а вот желание из-за этих передряг, конечно, пропало.