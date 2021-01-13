Служба исследований hh.ru провела опрос российских работодателей (в том числе – из Владимирской области), чтобы выяснить, как они оценивают свое положение на рынке в конце 2020 года, а также чего ожидают от 2021 года.38% представителей региональных компаний признались, что 2020 год прошел для них хуже, чем 2019-й, 14% не видят принципиальной разницы, а еще 29% считают, что 2020 год был лучше предыдущего.34% компаний переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году, 55% - только часть. 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе.Больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. 22% не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле, еще 4% ориентируются на май-июнь. При этом переход на дистанционный режим негативно на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьезных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.В 66% региональных компаний ожидают увеличения численности сотрудников в 2021 году, еще 14% считают, что она не изменится, а 18% предполагают сокращение штата.