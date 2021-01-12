12 января Ковровский городской суд продлил срок содержания под стражей 26-летнему жителю деревни Макариха Камешковского района. Пока идет следствие, он будет арестован до 27 февраля 2021 года. Не исключено, что срок будут продлевать еще.Напомним, что мужчину задержали в ноябре прошлого года, когда из его дома освободили пропавшего 28 сентября первоклассника. Ребенок возвращался из камешковской школы в родное село Горки, вышел из автобуса на остановке, но так и не встретился с родителями - по дороге, буквально в 300 метрах от дома, похититель посадил мальчика в свою машину и увез в деревню Макариха. Местонахождение первоклассника установили благодаря информации от Интерпола.В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела за похищение несовершеннолетнего и насильственные действия сексуального характера.