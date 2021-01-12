Семь победителей получат единовременную компенсационную выплату - один миллион рублей, которые смогут потратить по своему усмотрению. Эта программа направлена на поддержку педагогов, переехавших в села, поселки и города, где живет менее пятидесяти тысяч человек. Участвовать в конкурсном отборе могут учителя моложе 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, если они устроятся в школу учителем при нагрузке не менее восемнадцати часов за ставку. Кроме того, им придется отработать не менее пяти лет в селе или небольшом городе. Участвовать в конкурсе могут и те педагоги, кто уже живет или работает в выбранном муниципальном районе или городском округе. Отбирать претендентов будут во второй половине апреля, а получить компенсацию они смогут с сентября и до конца года. Напомним, в прошлом году благодаря реализации программы во Владимирской области семь «земских учителей» пришли в школы №10 города Струнино, №1 города Радужный, №1 города Юрьев-Польский, №5 города Кольчугино, а также в Садовую (Суздальский район), Мелеховскую (Ковровский район) и Ильинскую (Судогодский район) СОШ. Педагоги переехали во Владимирскую область из Крыма и Республики Саха (Якутия), из Ивановской, Самарской и Челябинской областей.