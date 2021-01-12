Сотрудники полиции с 1 по 10 января провели массовые проверки водителей в Петушинском районе. Они остановили 250 автомобилей и выявили более 100 нарушений правил дорожного движения.По данным УМВД России по Владимирской области, в отношении 42 водителей составлены административные материалы за тонировку стекол. Задержаны и отстранены от управления четыре водителя с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, 62 нарушителя были привлечены к административной ответственности за отсутствие обязательной страховки. С каждым инспекторы ДПС проводили профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения.