Футбольный клуб \\"Муром\\" расстался с пятью игроками.Алексей Березин, Рамиль Зарипов, Павел Кобзев и Антон Казанский покинули команду по соглашению сторон.Алексей Березин и Рамиль Зарипов провели за красно-черных по 8 матчей, Павел Кобзев — 4, Антон Казанский — 13.Полузащитник Даниил Соколов продолжит свою карьеру в московском клубе \\"Родина\\". В составе «Мурома» на его счету 12 матчей и 1 забитый гол.Напомним, что ранее мы писали о том, что владимирское \\"Торпедо\\" попрощалось с полузащитником Кириллом Моисеевым. Он получил приглашение в клуб РПЛ - ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону). А вот другой полузащитник Никита Кривцов сейчас находится на просмотре в ярославском «Шиннике», который проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. Отметим, что у Никиты действующий контракт с «Торпедо-Владимир».