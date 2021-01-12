Во Владимирской области утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Владимирской области на 2021-2023 годы. Ежегодно на ее реализацию будет направляться около 25 млрд рублей.Власти региона надеются с помощью документа за три года улучшить ситуацию с бесплатной медициной, которая реализуется за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) и бюджета Владимирской области. Начиная с 2021 года в рамках подушевого норматива финансирования за счет средств ОМС предусматривается обеспечение помощи, оказываемой в условиях дневного и круглосуточного стационара федеральными медицинскими организациями.Кроме того, программой предусмотрены средства на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, а также на исполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по лекарственному обеспечению.