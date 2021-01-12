Начальник производственного отдела МКУ «Благоустройство» Юлия Пырялова сообщила, что в новогодние дни предприятие отработало в штатном режиме. Специалисты 154 раза выезжали на ремонт уличного освещения: замену ламп, восстановление обрывов проводов, устранение коротких замыканий, замену разбитых плафонов (в частности, на ул. Георгиевской и в парке им. Пушкина), ремонт вышедших из строя праздничных гирлянд.Были отремонтированы ступени на лестнице, ведущей к Казанскому роднику на ул. Верхняя Дуброва, удалено аварийное дерево.Владимирцы могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу Центра управления городскими дорогами по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.