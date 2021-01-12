Завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, их обвиняют в краже. По данным УМВД по Владимирской области, в июле текущего года 44-летняя фигурантка и ее 48-летний приятель, зная, что в одном из соседних домов отсутствуют хозяева, решились на взлом.Они взяли монтировку, повредили замок входной двери и прошли в дом. На глаза им попались триммер и бензопила. Их общая стоимость составила 12 тысяч рублей.Когда за кражу их задерживали полицейские, они признались, что на вырученные деньги хотели купить алкоголь. Уголовное дело направлено в суд. Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.