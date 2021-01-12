Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился восемнадцатилетний местный житель, который рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный и, угрожая расправой, потребовал отдать мобильный телефон. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек передал гаджет злоумышленнику, который и сбежал с техникой. Юноша смог описать приметы напавшего, его приметы передали всем наружным нарядам полиции и в течение часа по подозрению в совершении разбойного нападения полицейские задержали двадцапятилетнего местного жителя. Он сознался, объяснив, что планировал продать похищенный телефон. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.