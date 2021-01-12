12 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 157 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 20566 случаев.В больницах региона развернуто 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74 процента из них занято (1401), свободны – 504 койки.17967 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 112 человек. За период наблюдения в области отмечено 552 летальных случая (+8 за сутки).В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 2327 исследований на Covid-19.Номер «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.