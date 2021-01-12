Фонд капитального ремонта Владимирской области объявил сразу несколько электронных аукционов на ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия. В Гусь-Хрустальном предстоит провести капитальный ремонт фасада двухэтажного дома на улице Рудницкой, построенного в 1955 году. На это выделяют около полутора миллионов рублей. В Александрове нужно провести капремонт фундамента пятидесятитрехлетнего двухэтажного жилого дома на улице Революции, который тоже является объектом культурного наследия. На это выделяют чуть более одного миллиона рублей. Также капремонт ждет дом, готовящийся отметить столетний юбилей – жилой двухэтажный дом в деревне Воспушка Петушинского района был построен еще в 1917 году. На капремонт крыши старинного здания планируют потратить 2 133 359 рублей. В Вязниках ремонт крыш ждет сразу два объекта культурного наследия – десятиквартирный двухэтажный дом на улице Мошина и восьмиквартирный дом на улице Советской. На них потратят 1 700 тысяч и 1 600 тысяч рублей.