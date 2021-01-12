10 января в Тоблахе завершилась гонка Тур де Ски 2021 года. В общем зачете муромский лыжник Иван Якимушкин занял четвертое место. Три секунды не хватило ему, чтобы стать бронзовым призером.Лыжник хорошо показал себя на соревнованиях и завоевал несколько медалей. Он получил серебряную медаль в гонке преследования классическим стилем, бронзовую - в мужском масс-старте на дистанции 15 км классическим стилем и в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км.Победу одержал россиянин Александр Большунов (Архангельская область), второе место у Мауриса Манифика (Франция), третье место у россиянина Дениса Спицова (Тюменская область).