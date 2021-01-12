По версии следствия, шестидесятиоднолетний государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора, проверяя документацию коммерческой фирмы на получение лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта, установил, что в актах отсутствует подпись представителя Ростехнадзора. По правилам он должен отказать фирме в выдаче лицензии. Но инспектор предложил коммерсанту за восемьдесят тысяч рублей, подписать акты как представитель Ростехнадзора, после чего пообещал дать положительное заключение, необходимое для оформления лицензии. Но при этом он знал, что права подписывать эти акты он не имел. После получения денег и проставления своей подписи обвиняемого задержали сотрудники регионального УФСБ. Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд.