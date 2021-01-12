За новогодние каникулы в областном центре скорую вызывали 3636 раз, из них 379 к детям. В результате 728 человек были госпитализированы в больницы.Чаще всего «скорую» вызывали по поводу ОРВИ (245, из них 158 к детям), ухудшения течения гипертонии (227), острого нарушения мозгового кровообращения (99), острых кишечных инфекций (30, из них 24 к детям), пищевых токсикоинфекций (11, из них 8 к детям), острого инфаркта миокарда (11) токсических действий спиртов (46) и другой патологии.Также было зафиксировано 127 случаев травматизма. Кроме того, 26 вызовов поступило к пострадавшим в ДТП (зафиксировано 2 смертельных случая на догоспитальном этапе). В городе отмечен 1 случай отравления наркотиками.Не всегда «скорая» работала результативно. В 173 случаях вызывавших «скорую» не оказывалось на месте, в 151 случае вызов был отменен, в 92 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра.