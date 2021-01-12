Традиционный забег Дедов Морозов, который проходил во Владимире в начале января, решено не отменить из-за коронавируса, а перенести в онлайн-формат. С 14 по 17 января участникам нужно прислать доказательства того, что они пробежали минимум 600 метров.К участию в забеге допускаются все желающие. Место старта и финиша выбираются участниками самостоятельно. Обязательно наличие у участника атрибута Деда Мороза или Снегурочки. В зачет принимаются дистанции, преодоленные на открытом воздухе. Дистанция считается выполненной, если она зафиксирована на беговом трекере, а также есть фото(видео)фиксация. Их надо отправить на почту pressa@sledizanami.ru или в личные сообщения в соцсетях групп vk.com/sledizanami33 и www.instagram.com/sledizanami33/. Аккаунт участника должен быть открытым, а запись доступна всем пользователям.Победители забега будут определены в нескольких номинациях случайным образом. По три в каждой номинации. При этом один участник не может быть победителем в нескольких номинациях. Их наградят призами и грамотами.