В феврале прошлого года житель Мурома поругался со своей гражданской женой, и во время ссоры последняя угрожала любимому, демонстрируя нож. Мужчина отобрал оружие у своей сожительницы. После этого женщина ушла из квартиры, но в подъезде дома мурмолянин догнал ее. И несколько раз ударил ножом – эксперты насчитали не менее шести ударов, а также ударил по голове, телу, рукам, которыми она пыталась защититься. Раненая женщина умерла в подъезде от колото-резанной раны груди и живота. Мужчина в судебном заседании вину признал и раскаялся, но приговор Муромского городского суда – семь лет колонии строгого режима – все же обжаловал, посчитав наказание слишком суровым. Однако наказание вышестоящий суд не смягчил.