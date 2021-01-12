Почти 5 тысяч жителей Владимирской области решили сменить работу в начале года. С 1 по 10 января свои резюме опубликовали и/или обновили 4 983 жителя региона.- Многие люди дают себе обещание с нового года начать новую жизнь, а смена работы – отличный вариант для этого. К тому же, в январе сотрудники, как правило, уже получили все годовые бонусы и премии, а значит, могут уволиться с текущего места работы без финансовых потерь. Кстати, зачастую именно годовая премия становится той самой «подушкой безопасности», которая позволяет посвятить некоторое время поискам интересных предложений и обходиться без стабильного дохода, - комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter по Северу ЦФО.Чаще всего в этот период соискатели из Владимирской области размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Административный персонал», «Производство», «Бухгалтерия» и «Транспорт, логистика».Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей.