С 15 января в Центре ИЗО откроется персональная выставка художницы Маргариты Юрковой в рамках авторского проекта \\"Осознание сотворчества\\". 2 года назад владимирские зрители могли видеть ее работы в Музее иконы. Тогда куратор выставки Игорь Кравченко представил около 70 работ Библейского цикла.В этот раз масштабная экспозиция расширит представления публики о творчестве Маргариты. Будут представлены главные серии работ: коллекция «Живое и техника», как философское осмысление нового времени; Библейский цикл, включающий интерпретации сюжетов Ветхого и Нового Заветов, как современное осознание евангельских тем; ряд портретов современников, в том числе детские портреты и образы народов мира, в которых отразились не только традиции костюмов и народные черты, но и мифы, и легенды, культура и духовность. Живопись, графику, квилты в этот раз дополнят скульптуры.Особенный интерес в свете концепции Маргариты Юрковой вызывают ее монументальные работы на тему «Живое и техника» - история об искусственном интеллекте и человеческом разуме. В острых сюжетах она описывает мощь техники и хрупкость жизни, выдающиеся достижения и будущность мира, тревогу за человека, надежду на гармонию, красоту и осознание.Выставка продлится до 7 февраля. Цена билета: 50-100.