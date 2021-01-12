12 января в 2.23 спасателям сообщили о ДТП. Оно произошло в Судогодском районе, на седьмом километре дороги Мошок – Воровского.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.- В результате ДТП машина съехала в кювет, есть пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась его деблокировка, - сообщили в областном управлении МЧС.Всего привлекалось 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек личного состава, 3 единицы техники.Помните, что несоблюдение правил дорожного движения зачастую приводит к непоправимым последствиям