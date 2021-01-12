Во Владимирскую область дополнительно поступило 1000 доз вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\". Ее уже распределили между больницами региона. В первую очередь иммунизацию проходят медицинские, социальные работники и педагоги.Напомним, ранее в регион было поставлено 1300 доз антиковидной вакцины. Она практически вся использована. В январе ожидается поставка еще 51 тысячи доз, что позволит проводить иммунизацию среди широких слоев населения.Для того чтобы привиться от новой коронавирусной инфекции, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для повышения доступности вакцинопрофилактики прививочные пункты будут развернуты во всех районах области. Также можно будет записаться на прививку через интернет.Вакцинация противопоказана людям, у которых хронические заболевания в стадии обострения, тяжелые аллергии, беременным или кормящим грудью. Кроме того, со времени последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, а с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев.Вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной. Это значит, что для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Т