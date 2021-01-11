11 января в Москве на Новорижском шоссе произошло страшное ДТП, в котором погибло четверо и пострадало около 50 человек. Виновником ДТП стал 26-летний водитель грузовика \\"Сканиа\\" Иван Гавриков. Грузовик влетел в военный пазик, который был припаркован вдоль обочины. В колонне из четырех автобусов один вышел из строя. Последний из них многотонный таран буквально вывернул наизнанку. Остальные зацепил, но и в них не обошлось без раненных. Четверо рядовых скончались, 43 попали в больницу.На заработки в Москву Иван приехал пару лет назад из Владимирской области. Успел покататься по стране — это видно по базе судебных приставов, где на нем висят штрафы из разных регионов. Всего же за последние пару лет он более 20 раз был замечен за проезд на красный сигнал светофора. Да и скорость молодой человек любит: сам выкладывал в Instagram, как выжимает больше 100 км/час.Подробнее читайте здесь.