Теперь «Стрижи» и «Ласточки», курсирующие по маршруту Москва – Нижний Новгород, и ряд других поездов будут прибывать на станцию Черкизово, а не на Курский вокзал, к чему привыкли жители Владимирской области. График и маршрут следования ряда пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы, изменится с 15 марта этого года. Это связано с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов. Как отмечают в Горьковской железной дороги – филиале ОАО \\"РЖД\\" , для удобства пассажиров ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово, который будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив МЦК. Туда будут прибывать и оттуда отправляться пять пар поездов «Стриж», курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный «Стриж» № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов «Ласточка», курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново. Кроме того, будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов дальнего следования, проходящих через Курский вокзал транзитом, а также расписание поездов, конечным пунктом которых является этот вокзал. После окончания реконструкции руководство железной дороги рассмотрит вопрос о возвращении части поездов на Курский вокзал.