По правилам обеспечения чистоты, порядка и благоустройства, которые утверждены Советом народных депутатов города Владимира, собственники зданий или ответственные лица должны каждый день очищать свои территории и объекты от снега и сосулек.Если собственник не выполняет требования и на крышах его зданий скапливается наледь, то ему грозит административная ответственность. На граждан накладывается штраф в размере от 800 до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, на юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.Все жители города Владимира могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. По вопросам уличного освещения можно позвонить: 43-21-23.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями сообщайте на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).