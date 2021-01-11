Владимирка обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю об устранении вреда, причиненного имуществу. Женщине принадлежала квартира в многоэтажке на улице Юбилейной, где она и жила. В начале сентября 2019 года индивидуальный предприниматель осуществлял капитальный ремонт крыши дома и козырька над балконом квартиры, расположенной над ее квартирой. В результате балконы, расположенные ниже, в том числе ее, залили битумной мастикой. Горожанка просила обязать предпринимателя очистить от битумной мастики отлив и стекла балкона, а также окрасить рамы остекления в два слоя, поскольку добровольно он приводить в порядок ее балкон не делал. Сам бизнесмен в суд не явился, поэтому дело рассмотрели в его отсутствие. Требование жительницы областной столицы удовлетворили в полном объеме, заочное решение вступило в законную силу.