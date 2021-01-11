Бешеное животное обнаружили на территории поселка Литвиново Кольчугинского района. Больна лисица выбежала к людям и даже успела пообщаться с собакой. Диагноз бешенство у дикого животного был установлен ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория». Собака, пообщавшаяся с ней, привита против бешенства и изолирована. Впрочем, бешеные животные в регионе не редкость: только перед новогодними праздниками карантин по бешенству сняли с двух территорий – поселка имени Абельмана Ковровского района и части села Симы в Юрьев-Польском районе, где тоже встретились больные животные. Специалисты отмечают, что во Владимирской области чаще прочих бешенство переносят лисицы, которых многие владимирцы заметили в центре города на зимних каникулах. Не исключено, что животные выходят к людям в поисках пищи, но все же не стоит подходить к ним, пытаться погладить или познакомиться поближе.