В новогодние и рождественские праздников во Владимирской области, начиная с 31 декабря 2020 года, появилось на свет 249 детей – 136 девочек и 113 мальчиков. В одной семье родилась двойня.Больше всего детей родилось во Владимире (149), затем следуют Муром (43), Ковров (22), Александров (15), Кольчугино (11), Гусь-Хрустальный (8) и Меленки (1).В частности, в Областном перинатальном центре 1 января на свет появились шесть детей - три девочки и три мальчика.А вот, например, в Муроме самой первой в наступившем году родилась девочка ростом 54 см и весом 3740 г. Она появилась на свет 1 января в 11.55 дня.