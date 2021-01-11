Как рассказал губернатор Владимир Сипягин, 11 января в обратный путь отправляется бригада башкирских медиков, помогавших владимирским коллегам в инфекционных госпиталях при областной, пятой и шестой горбольницах. Врачи и медработники среднего звена специально приехали во Владимирскую область в конце декабря, чтобы помочь справляться с коронавирусными больными на время зимних праздников. В составе бригады было четырнадцать врачей и одиннадцать медицинских работников среднего звена: врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сестры-анестезисты. Как отметил глава региона, это уже третий такой поток медиков из других субъектов в наш регион. Владимир Сипягин поблагодарил башкирских медиков, уехавших в праздничные дни за тысячи километров от своих семей, за поддержку.