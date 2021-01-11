Как рассказали в отделении Владимир Банка России, во Владимирской области на 1 октября 2020 года работало 25 ломбардов. Всего за 9 месяцев 2020 года они выдали займов на 632,6 миллионов рублей, что на 7,2% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года. На 1 октября прошлого года было оформлено около 61,8 тысяч договоров, что также на четверть меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Самый популярный вид залога - золотые изделия. Также в залог часто оставляют компьютерную и бытовую технику, электроинструменты, часы, транспортные средства. Кстати, теперь владимирские ломбарды работают по новым правилам: теперь организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля этого года их деятельность будет ограничена: они не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. А если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то она утратит статус ломбарда.