Двадцатитрехлетняя жительница Юрьев-Польского района проснулась ночью в квартире от шума. Предположив, что вернулся ее гражданский муж, девушка окликнула его, но никто не отозвался, а потом она обнаружила пропажу ноутбука, стоившего 23 тысячи рублей, и обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в ходе оперативных мероприятий вышли на след подозреваемых – тридцатилетнего и тридцатиоднолетнего местных жителей. Они сознались, рассказав, что ключи от квартиры вытащили у мужа девушки, с которым отдыхали в одной компании. Точно зная, что мужчины нет дома, они пробрались в квартиру и похитили технику. Материальный ущерб мужчины возместили в ходе следствия, сейчас их ждет суд по обвинению в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.