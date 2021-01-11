Сегодня на улицах областного центра работают 47 единиц техники и 71 дворник «Центра управления городскими дорогами».Механизированным способом выполняется очистка рыхлого снега и нанесение песко-соляной смеси на дороги и тротуары Владимира, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.Остановки транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам очищают и обрабатывают противогололедными материалами дворники. Снег вывозится самосвалами на снегосвалку.Работа по расчистке города от снега и наледи не прекращается и ночью. В ночь со 10 на 11 января на улицах Владимира работало 39 единиц техники.В связи с прогнозируемым морозом оборудованы места для обогрева и приема пищи. Работники прошли инструктаж.По вопросам уборки города можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.В городском управлении ЖКХ работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.