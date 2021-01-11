Муромским городским судом удовлетворено административное исковое заявление городского прокурора о прекращении действия права на управление транспортными средствами, прекращении действия водительского удостоверения и сдачи его в ОГИБДД МО МВД России «Муромский». При прокурорской проверке оказалось, что местный житель в декабре 2019 года получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «В, В1 (AS), M», действующее до конца 2029 года. Но еще с августа 2014 года мужчина состоял на диспансерном учете в Муромском наркологическом диспансере с диагнозом «синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии», причем до сих пор его с учета не сняли. Прокуратура посчитала, что с таким заболеванием водитель создает угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, и, согласившись с ее доводами, суд удовлетворил его требования. Решение суда в законную силу не вступило.