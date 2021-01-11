В новогодние праздники гости Суздаля смогли попробовать напиток XIX века. Как сообщает ТАСС, в городе восстановили рецепт ставленого меда с добавлением сока владимирской вишни.- Исходя из той практики и рецептуры, которая была в записях летописей и книг, можно сделать вывод о том, что наши предки добавляли в ставленый мед сок владимирской вишни. Несколько лет я экспериментировал с составом, и вот наконец-то ставленый мед с вишней, заложенный в 2015 году, получился, и сегодня его могут попробовать гости Суздаля, - цитирует ТАСС вице-президента Ассоциации малых туристических городов Игоря Кехтера.Объем первой бочки вишневого напитка - 50 литров. В дальнейшем планируется наладить серийное производство - мед будет продаваться как в Суздале, так и в недавно открытом в Ивановской области Музее российского национального напитка, где представлено около 50 видов продукции, включая морсы и компоты.