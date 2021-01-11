Владимирская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, ветерана Великой Отечественной войны, о неправомерных удержаниях денежных средств из пенсии. Как выяснилось, управляющая многоквартирным домом организация обратилась в суд за выдачей судебного приказа о взыскании с заявителя задолженности за коммуналку пеней в размере 6700 рублей. Приставы удержали задолженность. Однако взыскание было незаконным: ветеран продала квартиру, где накопилась задолженность за коммуналку, еще в 2016 году. И на момент продажи никаких долгов не было, а в нарушение требований действующего законодательства управляющая компания не вела актуальный реестр собственников помещений. По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителя управляющей организации внесено представление, деньги ветерану вернули.