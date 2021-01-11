22 января в 18.30 в Центре классической музыки состоится концерт Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.В программе вечера прозвучат 2 произведения Дмитрия Шостаковича: “Праздничная увертюра” и Симфония №5Шостакович - один из крупнейших композиторов XX века, автор 15 симфоний и 15 квартетов, 6 концертов, 3 опер, 3 балетов, многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок.Высокий уровень композиторской техники, способность создавать яркие и выразительные мелодии и темы, мастерское владение полифонией и тончайшее владение искусством оркестровки, в сочетании с личной эмоциональностью и колоссальной работоспособностью, сделали его музыкальные произведения яркими, самобытными и обладающими огромной художественной ценностью.Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей.