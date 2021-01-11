В Ростове Великом 3-5 января прошел розыгрыш Кубка АМФ «Золотое кольцо» среди юношеских команд 2007 года рождения.В город приехали команды из Ярославля, Гусь-Хрустального, Подольска, Рыбинска, Владимира, Тутаева, Ступино и Лесного.Команда из Гусь-Хрустального «Грань» на групповом этапе одержала уверенные победы над командами: «ДЮСШ-07» (Ростов) 5:2 и «Весна-08» (Подольск) 6:3. Далее в четвертьфинальном матче, «Грань» разгромила своего соперника, команду «ФК Лесное» Тверской области со счетом 7:2.В 1/2 финала футболисты переиграли команду «Союз-07» г. Ступино Московской области. Победа команды со счетом 4:2 вывела подопечных Николая Евстратова в финал Кубка.Решающий матч, в котором встретились «Грань» и ДЮСШ Ростов, стал украшением турнира. Игорь Иванов стал автором четырех забитых мячей. Таким образом, команда «Грань 2007» Гусь-Хрустального стала обладателем кубка АФМ «Золотое кольцо» по мини-футболу в 2021 году.