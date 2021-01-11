13 января в 18.30 областная филармония приглашает жителей областного центра отметить старый новый год вместе с Владимирским русским оркестром.В исполнении солистов прозвучат музыкальные композиции и бессмертные песни, созданные Арно Бабаджаняном в соавторстве с прекрасными поэтами. Гарантом успеха выступает высокий уровень исполняемых произведений и благородное, богатое красками и оттенками звучание Владимирского русского оркестра.Солисты: Заслуженный артист России Андрей Романов (тенор), Светлана Балашова (сопрано), Андрей Пиляев (баритон), Артем Никольский (баритон).Цена билета: 350-550 рублей.