В 13.31 10 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступило сообщение о ДТП на 109 километре трассы \\"Владимир-Муром-Арзамас\\" между селом Булатниково и деревней Зименки в Муромском районе.На место выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль, ГИБДД. В региональном УМВД уточнили, что произошло столкновение двух легковушек. По предварительной информации, автоледи за рулем \\"Киа\\" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с едущей навстречу \\"Газелью\\". В результате ДТП пострадали и попали в больницу оба водителя.Женщину, управлявшую \\"Киа\\", зажало в покореженном металле, сотрудники МЧС деблокировали ее, чтобы передать медикам.Также спасателям пришлось смывать разлившееся топливо с дороги.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.