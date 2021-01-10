Фондовое собрание музея Александровская слобода, как сообщает официальный сайт учреждения, пополнилось еще одним раритетом — серебряным кубком в виде голубя, который в 1570-е годы выполнил мастер из немецкого Нюрнберга. До конца XVII века этот город был ведущим центром серебряного дела, а местные златокузнецы считались непревзойденными мастерами по изготовлению кубков. Их серебряные и позолоченные сосуды были желанными подарками среди высшей знати и хранились в царских сокровищницах. Привозили кубки-дары иностранцы и в Александровскую слободу.Музейщики уверены, что приобретенный кубок, дополнив ряд экспонатов, сделает «музей Ивана Грозного» ещё более уникальным.Сделан кубок из серебра с применением техники огневого золочения и выколотки. Поверхность головы, хвоста и тела покрыта чеканкой, передающей оперение. Голова фигуры с клювом и глазами-гранатами — это крышка кубка. Тело птицы, со сложенными крыльями, загнутым хвостом и двумя лапками — основная емкость сосуда.