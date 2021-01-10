По просьбе владимирских активистов \\"ОНФ\\" Приволжская транспортная прокуратура провела проверки по факту схода 35 вагонов грузового поезда, перевозящих мазут, у станции «Новки-1» в Камешковском районе. Напомним, ЧП произошло 16 ноября. В результате погиб дорожный мастер и вылился груз из шести цистерн.По итогу проверок, надзорное ведомство в работе Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки нашло нарушения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в деятельности дирекции – отсутствие надлежащей профилактической работы по предупреждению аварийности на Горьковской железной дороге.По результатам проверки начальнику Горьковской железной дороги внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки привлечен к административной ответственности.