Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что по данным на 10 января за прошедшие сутки в регионе выявили 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.По географии картина прироста заболеваемости выглядит следующим образом: город Владимир – 36 человек; Гусь-Хрустальный район – 20; округ Муром и Муромский район - 15; Ковровский район и город Ковров - 11; Александровский район - 9; Петушинский район - 10; Вязниковский район - 8; Юрьев-Польский район – 11 Кольчугинский район –7; Собинский район - 3; Суздальский район - 8; Гороховецкий район - 6; Меленковский район - 2; Камешковский район - 5; Киржачский район – 5; Селивановский район – 3; ЗАТО город Радужный - 2.Всего на территории региона по состоянию на 10 января зарегистрирован 20251 случай заболевания Covid-19.