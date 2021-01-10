У Федеральной службы судебных приставов Вязниковского района появилось оборудование, которое помогает увидеть на расстоянии автолюбителей, не уплативших транспортный налог.Оборудование состоит из дорожной камеры на треноге и ноутбука с базой данных о должниках по исполнительным производствам. Камера отслеживает проезжающие машины, компьютер по государственному номеру авто проверяет, числится ли за водителем долг или нет. Рейды по проверке машин на дорогах проходят при участии судебных приставов, которые передают данные о должниках сотрудникам Госавтоинспекции, которые тут же останавливают транспортное средство должника.На месте водителям предлагают погасить неуплату в добровольном порядке. Для этого приставы используют специальный мобильный терминал. При отказе на машину накладывают арест. Таким образом удалось собрать уже около полумиллиона рублей. Но не все водители готовы расстаться с деньгами. За два рейдовых мероприятия приставы арестовали десять автомобилей вязниковцев.