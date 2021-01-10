Городская администрация сообщает , что согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11 по 12 января на территории Владимирской области прогнозируется понижение температуры окружающей среды до – 28 градусов.11 января, по данным синоптиков, будет облачно и прогнозируют небольшой снег с северным ветром со скоростью 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -15…-10 °C, днём -13…-8 °C. Автомобилистов просят быть осторожнее, на дорогах ожидается гололедица.12 января морозы усилятся: температура воздуха ночью опустится до -23…-18 °C, на востоке и вовсе похолодает до — 28°C. Днем столбик термометра поднимается до -20…-15 °C. Во вторник ветер сменится на северо-восточный со скоростью 3 – 8 м/с, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица.Но и это не температурный рекорд этой зимы - в ночь со вторника на среду метеорологи обещают мороз до -36 градусов.